15عامًا على إهانة بوش أمريكا بالحذاء العربي.. هل تتكرر قبلة الوداع

منذ 15 عامًا خاصة في منتصف ديسمبر عام 2008 سقطت هيبة أمريكا عندما ألقى الكاتب الصحفى العراقى منتظر الزيدى، بالحذاء الخاص به على الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج بوش، في مؤتمر مشترك فى بغداد مع رئيس الوزراء العراقى، أمام ممثلى وكالات الأنباء وشاشات القنوات والفضائيات العالمية، ليخبر العالم بأن أمريكا وأعوانه قيمتهم لا تتساوي بالحذاء العربي.

الاحتلال الأمريكي ووحشيته مع العراقيين



لم يهدأ الكاتب الصحفى العراقى منتظر الزيدى لما كان يحدث في بلاده آنذاك من الاحتلال الأمريكي ووحشيته مع العراقيين فلم يجد شيئًا يفعله سوى إسقاط هيبة هذا الكيان الذي يدعي الحرية بقتل آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء وفي تصريحات سابقة للزيدي حول الكلمات التي كان يرددها عند ضرب بوش بالحذاء.. "قلت له عند إلقاء فردة الحذاء الأولى هذه قبلة الوداع من الشعب العراقى، وعند إلقاء الفردة الثانية قلت له وهذه من الأرامل والأيتام، الذين قتلتهم فى العراق".

لم تكن هذه الضربة بالأمر السهل على أمريكا خاصة في ظل عرض هذه اللقطة على كافة شاشات وصحف العالم أجمع ودفع ثمن فعلته الأشرف عربيًا وتعرض للتعذيب والتنكيل، خاصة خلال الأسابيع الأولى من اعتقاله، حيث تم وضعه فى زنزانة انفرادية، كما تعرضت أسنانه وأصابع يديه للتكسير بسبب حملات الضرب والتعذيب.

انتكاسة جديدة بما يفعله الكيان الصهيوني الغاشم في الأبرياء والأطفال في غزة



في وقتنا الحالي نعيش انتكاسة جديدة في ما يفعله الكيان الصهيوني الغاشم في الأبرياء والأطفال في غزة والجميع في حالة صمت رهيب أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل تحت مظلة أبيها الأعظم أمريكا الذي كان في يوم لا يساوي حذاء عربي واحد فهل يستطيع أحد أن يكرر ما فعله الزيدي لعل يتم الإطاحة بالشيطان الإسرائيلي الأكبر بنيامين نتنياهو.

