إعدام 2طن أغذية متنوعة غير صالحة بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية , تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديريةالصحة بالدقهلية للطب الوقائى حملات تفتيشية على 71منشأة تبين أن 49 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 174 محضراً و سحب 83عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام1090كيلو من أغذية متنوعة و 865 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.