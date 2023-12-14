المشي في الهواء الطلق مفيد لصحة الأطفال

أجرى باحثون من الولايات المتحدة، مع زملاء من عدة دول أخرى، دراسات أظهرت أن الأطفال يستفيدون من المشي في الهواء الطلق.

خلص العلماء إلى أن المشي في الطبيعة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الطفل، والمشي في الطبيعة مفيد للجميع، لكنه مهم بشكل خاص للأطفال لأنه يؤثر على صحتهم في المستقبل وعلى عدد المشاكل الصحية التي سيواجهها الطفل في مرحلة البلوغ.

ويقول العلماء أنه من المهم بشكل خاص اصطحاب الأطفال للتنزه في الحدائق والغابات، حيث يوجد هواء نقي، مما له تأثير إيجابي على الجسم وفي الوقت نفسه، ثبتت فوائد المشي للأطفال في أي عمر، وبين سن 5 و18 سنة، يجب على كل طفل أن يكون نشيطا في الطبيعة لمدة ساعة على الأقل.

حاليًا، يقضي عشرة بالمائة فقط من الأطفال وقتًا كافيًا في الخارج، ويفضل الأطفال بشكل متزايد قضاء بعض الوقت على الكمبيوتر المحمول والهاتف الذكي في المنزل، معتبرين أن طريقة الترفيه هذه أكثر جاذبية من المشي واللعب في الخارج وهذا له تأثير سلبي على الصحة.

بالإضافة إلى ذلك، ينخفض النشاط البدني لدى الأطفال بشكل عام، وهو ما يضر أيضًا بصحة الطفل في الحاضر والمستقبل، ويساهم نمط الحياة المستقر في الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، لذا يجب عليك المشي بانتظام في الطبيعة وممارسة الأنشطة الخارجية لتحسين صحتك.

يقول العلماء إنه يجب على الآباء مراقبة الطريقة التي يقضي بها طفلهم وقته لحمايته من التأثيرات الضارة للأدوات وألعاب الكمبيوتر.