انخفاض القدرات العقلية لدى الأطفال نتيجة لنقص فيتامين B12

في النرويج، اقترح العلماء مفهومهم الخاص لتفسير انخفاض القدرات العقلية لدى الأطفال ووفقا للباحثين، قد تكون هذه الحقيقة مرتبطة بنقص فيتامينات B12.

ونقص فيتامين B12 يؤثر على التخلف العقلي لدى الأطفال في السنوات الأولى من حياتهم، وهذا الاستنتاج عبر عنه خبراء علميون من مركز الأبحاث Uniفي مدينة بيرغن.

وكان الهدف من ملاحظات الأطباء مجموعة من 500 طفل، وتم أخذ عينات الدم منهم لأول مرة أثناء الطفولة وبعد خمس سنوات، استخدم العلماء اختبارات خاصة للتحقق من مستوى ذكاء الأطفال.

وأظهر عمل العلماء أن الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين B12 يواجهون صعوبة في حل المشكلات المنطقية المختلفة وكان أداؤهم أسوأ بكثير في الألغاز مقارنة بأقرانهم الذين لا يعانون من نقص فيتامين B12.

وذكر الأطباء أن الأطفال الذين يعانون من نقص الفيتامينات لديهم أدمغة أقل نموا.

مصدر B12 هو الغذاء من أصل حيواني، وأكد الأطباء أن استخدامها من قبل الأمهات الحوامل أمر بالغ الأهمية للنمو العقلي والعقلي لأبنائهن.