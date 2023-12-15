هل تواجه مصر قصورًا في تسويق العقار بالخارج (شاهد)

قالت الدكتورة رشا حجاج، استشاري تطوير الأعمال بالقطاع العقاري، إن سوق العقارات فى العالم في عام 2023 ،وصل الى 613 ترليون دولار، ومتوقع أن يصل فى 2028 إلى 729 ترليون دولار، مشيرة الى أن نصيب دولة الصين من الرقم الحالى الـ613 ترليون دولار وصل الى 131 ترليون دولار، خاصة وأن الصين دولة عدد سكانها كبير جدا وذو مساحات شاسعة.

التطوير العقاري

وأضافت “حجاج” خلال حوارها مع برنامج “باب العاصمة” المذاع على قناة “ten” أن التعداد السكانى في مصر أصبح كبيرًا، والدولة المصرية تدخلى فى التطوير العقاري بقوة لسببين، الأول أن سوق العقارات فى مصروصل إلى 18 مليار دولار في 2023 ومتوقع الزيادة أو معدل النمو له 10% أي سيصل الى 30 مليار دولار في عام 2028 المقبل.

وتابعت: "السبب الثاني الطلب الشديد في جمهورية مصرالعربية فى العقار سواء داخلي أو خارجي، من قبل المصريين الموجودين في دول الخليج أو المصريين المتواجدين بالخارج في أوروبا وأمريكا، مما يعطينا فرصة كبيرة فى تصدير العقار" مشيرة الى أن تصدير العقار فى مصر يجب ان يأخذ وضعة الطبيعي.

تصدير العقارات

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تسعي إلى تصدير العقارات من خلال الاستشاريين وغرفة تطوير العقارات وغيرها من الكيانات المختصة بشأن تصدير العقارات أن تخطوه موضوع تصدير العقار خطوة خطوة وبشكل علمى ومدروس بعناية.