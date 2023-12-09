عصابة العملات تخفي نشاطها في العقارات.. ضبط المتهمين بغسل 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات"القليوبية، القاهرة، السويس" لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية-تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع، تحرر محضر الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نجح رجال مديرية أمن الجيزة في ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

وفي سياق منفصل أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.