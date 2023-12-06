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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

" الأهرام للمقاولات " تطلق خدمة "عاين"لفحص العقارات

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت شركة الأهرام للمقاولات خدمة "عاين" لفحص العقارات لأول مرة بالسوق العقاري المصري بهدف تشخيص حالة المنتجات العقارية  بشكل أمين وإحترافى عبر فريق فني متخصص فى الأعمال الإنشائية والمدنية" سباكة و كهرباء و دهانات وأساسات"


وتسعى الأهرام للمقاولات من تقديم الخدمة “عاين " الجديدة تحقيق الشفافية فى السوق العقارى كونها تضمن للمشترى الوقوف بمصداقية على حالة العقار قبل شرائه وهو الأمر الذى يحقق مصداقية السوق ويمنع حالات الغش التى يعانى منها السوق العقارى.


وتستهدف شركة الأهرام من الخدمة الجديدة “عاين” خدمة شريحة عريضة من العملاء المقبلين على شراء المنتجات العقارية سواء كان مصريا أو مستثمراً خليجياً أو من فئة المصريين العاملين فى الخارج.


وتخطط الشركة فى التعاقد مع شركات التطوير العقارى لتتولى مهام اصدار شهادات الفحص العقارى للمنتجات العقارية لحقيق اعلى مستوى من المصداقية والشفافية وهو ما يعزز ثقة العملاء.

وأوضح جاسر هنداوي رئيس مجلس الادارة أن الشركة ستقدم لعملائها الدعم القانونى اللازم عبر فريق قانونى متخصص لفحص مستندات الملكية والأوراق الثبوتية المطلوبة لتعاقد قانونى سليم خال من النصب والإختيال والتلاعب.

وأعتبر هنداوى ان مثل هذه الخدمات تمثل ضرورة يجب الإلترزام بها فى ظل إصدار الدولة لمجموعة من التشريعات التى تستهدف معالجة التشوهات القانونية للسوق العقارى  كقانون التصالح و قانون تقنين وضع اليد و قانون السجل العيني و الرقم القومي للعقارات معتبراً أن مثل هذه التشريعات تتطلباً الوقوف على الوضع القانونى للمنتجات العقارية قبل شرائها .
 

الجريدة الورقية