موعد مباراة ليون المكسيكي وأوراوا الياباني في مونديال الأندية .. والقنوات الناقلة

يصطدم فريق كلوب ليون المكسيكي بنظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

يدخل الفريقان المباراة بحثاً عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث ياشرك أوراوا للمرة الثالثة في منافسات مونديال الأندية وسبق له حصد الميدالية البرونزية في نسخة البطولة عام 2007.

على الجانب الآخر يسعى كلوب ليون لعبور عقبة منافسه الياباني والمنافسة حتى المراحل النهائية للبطولة، حيث يعد فريق كلوب ليون تاسع فريق مكسيكي يشارك في منافسات كأس العالم للاندية.

موعد مباراة كلوب ليون وأوراوا ريد دياموندز

تنطلق مباراة كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مككة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كلوب ليون وأوراوا الياباني

تنقل مباراة كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز في بطولة كأس العالم للأندية حصرياً عبر فضائية SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين مشاري القرني وحماد العنزي.