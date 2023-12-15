الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

توقيع اتفاقية لدعم النازحين في السودان وجنوبها وتشاد

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم مساعدات إيوائية ومواد غير غذائية للاجئين والنازحين في جمهوريات تشاد والسودان وجنوب السودان، بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.

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مساعدات إيوائية

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الاتفاقية - التي تم توقعيها على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف - سيتم بموجبها تقديم المساعدات الإيوائية وتوزيع 9.166 حقيبة إيوائية ومواد غير غذائية للاجئين والنازحين في تشاد و السودان وجنوب السودان، يستفيد منها 44.932 فرداً.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.

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