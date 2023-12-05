الحرب في السودان| المفاوضات في طريق مسدود

الوسطاء السعوديون والأمريكيون والأفارقة المفاوضات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى أجل غير مسمى في مدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية.

ويرجع توقف المحادثات إلى حقيقة أن الجانبين لم يفوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بتنفيذ تدابير بناء الثقة وانسحاب القوات العسكرية من المدن الرئيسية، وفقا لوسائل الإعلام السودانية يوم الاثنين.

وعلى الرغم من أن الوساطة المشتركة للاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تعلن رسميا تعليق المفاوضات، إلا أنها لا تزال في طريق مسدود.

وبحلول 7 تشرين الثاني/نوفمبر، توصل الجانبان إلى اتفاق يحدد تدابير لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما اتفقوا على تنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك اعتقال قادة النظام السابقين الذين فروا من السجن، في إشارة إلى المسؤولين الرئيسيين في نظام عمر البشير المخلوع الذين فروا من مراكز الاحتجاز في بداية الحرب وانضموا إلى الجيش.

أسفرت الحرب بين الجيش السوداني، بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، عن مقتل أكثر من 15 شخص وتشريد أكثر من 9 ملايين شخص.

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715 الذي أنهى بمقتضاه ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان اعتبارا من الثالث من ديسمبر 2023.

صدر القرار بأغلبية 14 عضوا، في المجلس المكون من 15 عضوا، وامتناع روسيا عن التصويت.

ويدعو القرار البعثة إلى البدء فورا، في الرابع من الشهر الحالي، بوقف عملياتها ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من فبراير 2024.

ويقرر المجلس في قراره أن تبدأ تصفية البعثة من الأول من مارس، ويدعوها إلى إنشاء تدابير مالية مع فريق الأمم المتحدة القُطري لتمكين المنظمة الأممية من الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة المعروفة باسم يونيتامس.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أكد استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية "يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) على الفور".

وقال ستيفان دوجاريك إن الحكومة السودانية "أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها".

يشار إلى أن بعثة يونيتامس، وهي بعثة أممية سياسية خاصة تأسست وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، في يونيو 2020.