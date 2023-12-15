هل تتخطى أسعار الذهب الـ3000 جنيه؟ خبير اقتصادى يجيب

أسعار الذهب .. ارتفاعات متتالية تشهدها أسعار الذهب خلال الأيام الحالية نظرا للإقبال المتزايد عليه خاصة المقبلين على الزواج.

وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى ، أنه من المتوقع تخطى أسعار الذهب وخاصة عيار 21 الـ3000 جنيه ، وذلك بسبب الصراع الجيوسياسى والتعويم المرتقب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الادريسى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية" ، أن هناك الكثير الأحداث التي نشهدها على الساحة خلال الفترة الحالية بالمنطقة، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لها عامل هام في التأثير سلبا على سعر الذهب.

وأشار الخبير الاقتصادى، الى أنه يزداد الطلب والإقبال علي الذهب في مثل هذه الأوقات، حرصا من الناس على حفظ قيمة أموالهم من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن الأحداث التى يمر بها العالم، مما يساهم فى زيادة سعر الذهب مما يزيد الإقبال الكبير عليه.

ويبحث الكثير من المواطنين عن الوقت الأنسب للشراء خاصة بعد تخطى عيار 21 حاجز الـ 2800 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 3,269 شراء 3,291

عيار 22 بيع 2,996 شراء 3,017

عيار 21 بيع 2,860 شراء 2,880

عيار 18 بيع 2,451 شراء 2,469

عيار 14 بيع 1,907 شراء 1,920

عيار 12 بيع 1,634 شراء 1,646

الاونصة بيع 101,653 شراء 102,363

الجنيه الذهب بيع 22,880 شراء 23,040

الكيلو بيع 3,268,571 شراء 3,291,429

سعر الذهب بالمصنعية

الجدير بالذكر أنه تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا .

وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، اضافة الى اختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر