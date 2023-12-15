الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مركز الملك سلمان ومفوضية شئون اللاجئين يوقعان اتفاقية لدعم النازحين باليمن

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوزيع مواد إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في محافظات يمنية، بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس ان الاتفاقية تم توقيعها من جانب المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المفوضية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف .

وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع 17.380 حقيبة إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في (الجوف وعمران وتعز وصعدة وصنعاء والضالع ومأرب)، يستفيد منها 14.000 أسرة، بواقع 84.000 فرد.

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