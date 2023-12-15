الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل 21 ألفًا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الأوكرانيون الفارون
الأوكرانيون الفارون إلى بولندا

 أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية وصول نحو 21 ألفًا و200 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 17.7 مليون شخص.

 ونقل راديو "بولندا"، اليوم /الجمعة/، عن الوكالة تأكيدها أن نحو 18 ألفًا و600 أوكراني غادروا بولندا أمس متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 15.9 مليون شخص.

 وكانت بولندا مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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