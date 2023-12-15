أغانى الزمن الجميل خالدة فى وجدان الملايين

فاكراك ومش هنساك

تمر السنوات ويبقى الفن والغناء الأصيل. نستعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأغنيات الرائعة الذى مر على غنائها عشرات السنين وبقيت خالدة فى وجدان الملايين ليس بينهم أغنيات للعمالقة أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وفريد، وهى أغنيات رائعة بأصوات رخيمة ومعان شديدة الرقى. نذكر منها على سبيل المثال: فاكراك ومش هنساك لنجاة على.

يا حمام البر سقف لأحلام، عاشق، يا بنات النيل، وتلاث سلامات وتمر حنة. للمطرب الراحل محمد قنديل.

عنابى لكارم محمود، لمين هواك، وترحيبه، وحياة محبتك للمطرب الراحل عبدالعزيز محمود.

فى البدرية، ووشك صلوا عليه للمطرب الراحل أحمد سامى.

بشوفك براحتك، وامسكوا الخشب للمطربة الراحلة مها صبرى.

ولا ننسى أغنيات المطربة الراحلة عايدة الشاعر قمر 14، دايماً على موعد وياكى.

والمطربة المرحة ليلى نظمى وأغنيات عشريين، وروق يا جميل، وسيد الناس للمطربة إيمان الطوخى، وعسل وسكر وفى القلب هنا للمطربة شهرزاد.

يجعل صباحك ربنا فل، ونادى للموسيقار الراحل أحمد صدقى.

تساهيل وعطاشى، للمطرب الكبيرة عفاف راضى.

بهية وياسين وآخر حلاوة، وعوض الله للمطرب الراحل محمد العزبى.

كل هذه الأغنيات على سبيل المثال وليس الحصر هى مجرد عينة من أغنيات زمن الغناء الجميل والأصيل، كلمات معبرة وراقية وأصوات رخيمة.

ليت الإذاعة والتليفزيون والفضائيات تعيد اكتشاف تلك الأغنيات بدلاً من عصر «الهلس» الغنائى الذى نعيشه حالياً.