5 علامات تشير إلى أن القهوة مضرة للجسم

يمكن أن يعود شرب القهوة بالعديد من الفوائد للجسم، وقد أكدت الأبحاث العلمية ذلك أكثر من مرة ولكن العلماء يدركون جيدًا أيضًا أن الحساسية للكافيين واستقلابه ترتبط بالخصائص الفردية للجسم وعلم الوراثة.

وقد قام الأطباء بتسمية عدة إشارات يرسلها الجسم في مثل هذه الحالات.

العلامة الأولى: آلام في البطن

اكتشف العلماء مؤخراً أن بعض المركبات الموجودة في القهوة تنشط إنتاج العصارة المعدية، مما يؤثر سلباً على حالة الغشاء المخاطي، وآلام المعدة هي إحدى العلامات التي تشير إلى أن شرب القهوة مضر بالنسبة لك.

العلامة الثانية: خفقان القلب

علامة أخرى على أن القهوة غير صديقة للجسم ومن الضروري أخذ ذلك في الاعتبار والتوقف عن شرب القهوة، وإلا قد تحدث اضطرابات خطيرة في عمل القلب.

العلامة الثالثة: الإسهال

إذا كنت معتادا على شرب القهوة، ولكن لا يوجد سبب لزيارة المرحاض بشكل متكرر، فمن المرجح أن يكون المشروب.

العلامة الرابعة : الرعشة

يعلم الجميع أن القهوة تنشط ونغمات. لكن هذا التأثير يمكن أن يكون ضارًا بالجسم أيضًا وعلى سبيل المثال، في حالة فرط الحساسية للكافيين أو في حالة الإفراط في استهلاك القهوة في هذه الحالة، تحتاج إما إلى تقليل جرعته أو التوقف عن الشرب تمامًا (على الأقل لفترة من الوقت).

العلامة الخامسة : الصداع

وكقاعدة عامة، يرتبط هذا التأثير الضار الناتج عن استهلاك القهوة بعادة شرب الكثير منها، بالإضافة إلى تجاهل تناول كميات إضافية من الماء الضرورية لمحبي القهوة بالإضافة إلى الصداع، قد تشعر أيضًا بالتعب وفقدان القوة.