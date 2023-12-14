ياسر عرفات.. ختيار حصد جائزة نوبل و"مجهول" سبب وفاته

تصدر ياسر عرفات، مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل في المملكة العربية السعودية، تزامنا مع أحداث فلسطين والحرب على غزة.

ياسر عرفات واسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني، يُكنى بأبي عمار ويُلقب بالختيار.

تاريخ ياسر عرفات

ولد ياسر عرفات في 4 أغسطس 1929، ورحل 11 نوفمبر 2004 ، وهو سياسي وعسكري فلسطيني لاجئ وأحد مؤسسي حركة فتح وجناحها المسلح العاصفة، وكتائب شهداء الأقصى.

وكان ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 1969 وحتى 2004، وثالث شخص يتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها عام 1964، وهو القائد العام لحركة فتح أكبر الحركات داخل المنظمة التي أسسها مع رفاقه في عام 1959.

عارض ياسر عرفات منذ البداية الوجود الإسرائيلي ولكنه عاد وقبِل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 في أعقاب هزيمة يونيو 1967، وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على قرار حل الدولتين والدخول في مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية.

كما كرس عرفات معظم حياته لقيادة النضال الوطني الفلسطيني مطالبًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

جائزة نوبل لياسر عرفات

وشرع ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية في آخر فترات حياته في سلسلة من المفاوضات مع إسرائيل لإنهاء عقود من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن تلك المفاوضات مؤتمر مدريد 1991، واتفاقية أوسلو كما ترأس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1996 بعد انتخابه.

أدانت الفصائل الإسلامية وبعض اليسارية والعضوة في منظمة التحرير الفلسطينية التنازلات التي قُدمت للحكومة الإسرائيلية، وأصبحوا من المعارضة.

وفي عام 1994 مُنحت جائزة نوبل للسلام لياسر عرفات، وإسحاق رابين، وشمعون بيريز بسبب مفاوضات أوسلو.

سبب وفاة ياسر عرفات

بنهاية سنة 2004، مرض ياسر عرفات بعد سنتين من حصار للجيش الإسرائيلي له داخل مقره في رام الله، ودخل في غيبوبة.

توفي ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري بباريس عن عمر جاوز 75 عاما، لا يعرف سبب الوفاة على التحديد، وقد قال الأطباء أن سبب الوفاة هو تليف الكبد، ولكن لم يتم تشريح الجثة.