ابو بكر القاضى يشيد بقرار اللائحة المالية لصندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية

علق الدكتور ابو بكر القاضى امين صندوق نقابة الاطباء على قرار وزير الصحة الخاص باللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية قائلا: “نثمن ونشكر اهتمام القياده السياسيه بمقدم الخدمه الطبيه وصندوق تعويض لمقدم الخدمه سواء عند الاصابه او تعويض اسرته بعد الوفاه باعتبارة عمل في غايه الاهميه”.

وأضاف القاضي: “ونثنى على حرص رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي على اهتمامة بالاطباء وهذا يدل علي تطور جديد اتجاه تحسين بيئة العمل والاهتمام بمقدم الخدمه مما ينعكس علي اداء المنظومه الصحيه وصحه المريض المصري”.

وقال أمين صندوق نقابة الأطباء: “وننتظر الكثير في ظل الجمهوريه الجديد واستكمالا لاهتمامات الدولة بالاطباء وخلق بيئة عمل جاذبه منها اقرار قانون المسؤولية الطبيه بالشكل المطبق في كل الدول ويتضمن منع الحبس في القضايا المهنيه طالما الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص والتحقيق مع الطبيب من لجنه فنيه في الخطاء الطبي وتسهيل استخراج ترخيص المنشات الطبيه الخاصه حيث تساهم في علاج اكثر من 70% من المرضي المصريين وضمان وجود منشاه طبيه في كل شارع لو امكن مما سيعود علي تقليل معانه المريض المصري وتغليظ العقوبه علي التعدي علي مقدم الخدمه او المنشاه الصحيه مما يودي علي الحفاظ علي الاطباء ومقدرات الدوله”.

وأشار: “وكلنا امل في ظل الجمهوريه الجديده بمنظومه صحيه مكتمله الاركان وجاذبه للاطباء وحسن الاستثمار في الطب والاطباء وحتى نتمكن من خلق منظومة صحية جاذبة للمرضى من كل دول العالم بدلا من ان نصدر اطباء من خلال السياحه العلاجيه”.