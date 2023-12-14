القمر في طور هلال.. شهب التوأميات تظهر بسماء السعودية

تصدرت الشهب، مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تأكيد سقوط شهب التوأميات في سماء السعودية.

وفي التفاصيل تشهد سماء الوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل الخميس 14 ديسمبر، وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 15 ديسمبر، وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية، وفق ما نقل رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة.

وشهب التوأميات يمكن أن تنتج شهب ساطعة جداً تسمى الكرات الضوئية، وهي أكبر من الشهب العادية وليس لها تأثير على الأرض.

سنة 2023 مثالية لشهب التوأميات

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة: "تعتبر سنة 2023 مثالية لشهب التوأميات نظراً لأن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر وسيغرب في وقت مبكر من الليل، ما يترك السماء مظلمة لرؤية تساقط الشهب، وأفضل وقت لرصدها هو حوالي الساعة 3 صباحاً عند مراقبة الأفق الشمالي الشرقي بالعين المجردة من مكان مظلم بعيداً عن أضواء المدن".

وأضاف: "شهب التوأميات ستنطلق ظاهرياً من أمام كوكبة التوأميات بالقرب من النجم كاستور، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومترا".

وشهب التوأميات تنشط سنوياً في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر وفي ظروف جوية مثالية، وعدم وجود القمر تنتج ومن موقع مظلم ما قد يصل إلى 120 شهاباً في الساعة الواحدة عند ذروتها.

ولكن العدد الفعلي قد يكون أقل مابين 40 إلى 60 شهابا في الساعة وهذا متروك للرصد الميداني.