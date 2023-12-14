الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بسبب أسعار السكن.. التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.7 بالمئة في نوفمبر

أسواق السعودية
أسواق السعودية

ارتفع التضخم السنوي في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

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تباطؤ التضخم السنوي في أميركا إلى 3.1% خلال نوفمبر

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تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية إلى 38.5 % خلال أكتوبر

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية قد ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، مقابل 1.6 بالمئة في أكتوبر.

وأوضح تقرير الهيئة أن أسعار إيجارات المساكن كانت المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.3 بالمئة.

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