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الخميس 14 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كتائب القسام تعلن حصيلة خسائر جيش الاحتلال خلال 3 أيام

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، تمكنها من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، ما بين دبابة وناقلة جند ومعدات عسكرية أخرى، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

خسائر كبيرة

وأضافت القسام في بيان لها، أن عناصرها تمكنوا من قتل 36 جنديًا وإيقاع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم إثر استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر.

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ووفق القسام، أنه تم استهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم، كما استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية ودك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل تسعة من جنوده على الأقل في كمين في منطقة الشجاعية شمالي القطاع، ومن بين القتلى عقيد ورائد في كتيبة 13 في لواء غولاني أحد أكبر وأهم الألوية في الجيش الإسرائيلي.

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