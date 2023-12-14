طقس البحيرة.. سطوع الشمس على المدن والمراكز

تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس، تحسن في الأحوال الجوية ، وطقس دافئ، حيث توقفت الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة أمس الأربعاء، واختفت السحب المنخفضة والمتوسطة، مع سطوع الشمس.

وفي ميناء الصيد بالمعدية تسير الأمور بشكل طبيعي حيث تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين داخل الميناء للقيام برحلات الصيد عبر المراكب في مياه البحر المتوسط.

وفي القرى عاد المزارعين إلي حقولهم لجني المحاصيل الزراعية ومنها البطاطس والبسلة، بعد توقفهم عن العمل بالمس بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ومن جانبها تواصل الوحدات المحلية بقرى ومدن المحافظة، جهودها لرفع تراكمات المياه الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، من الميادين والشوارع، لضمان سيولة المرور، وسهولة عبور المواطنين.