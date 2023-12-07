د. وجدي زين الدين: المعارضة جزء من النظام السياسي وتنوع الأفكار طمأنة على المستقبل

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن الشباب له دور مهم في الانتخابات الرئاسية، فقد تحول من كونه مهمش وعازف، لمدير ومتصدر للحملات الانتخابية.

وأرجع زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، الفضل في حرص الشباب على المشاركة إلى جهود الدولة الحثيثة في دفعه للمشاركة الفعالة في كل ما يتعلق بنهضة المجتمع، وأصبح المجتمع يرى للمرة الأولى نواب ومساعدين شباب للمحافظين والوزراء في إطار برامج التمكين.

وقيم رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، دور الشباب في الحياة المصرية بـ “العشرة على عشرة”، حسب قوله، موضحًا أن الشباب بات يتمتع بالكياسة والذكاء ويندمج في المؤتمرات واللقاءات والفعاليات والجلسات السياسية ويسعى جاهدًا لترك بصمته من أجل الإصلاح.

وأشار إلى أنه من الرائع وجود تنوع فكري سواء يسارية أو محافظة بين أعضاء الحملات الانتخابية، ما يعطي طمأنة على مستقبل مصر، مشددًا على أن المعارضة جزء لايتجزأ من النظام السياسي المصري.

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