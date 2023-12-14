رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر الخط الرئيسي بالقصاصين وإعادة المياه

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الخميس، انه تم الانتهاء تماما من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه الشرب 600 مم بر أيمن ترعة الاسماعيلية بمنطقة القصاصين، واعادة ضخ المياه ووصولها الى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.

واكد اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاصلاح نظرا لتعرض خط المياه للكسر المفاجىء نتيجة زيادة الضغوط، وأدى الى انقطاع المياه عن عدة مناطق بمركز ومدينة القصاصين، حيث انتقلت علي الفور الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وعمال الشركة الي مكان البلاغ بأشراف مباشر من محمود حسونة رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القصاصين، وتم تسخير كافة الامكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة حتي تم الإنتهاء من اعمال الإصلاح تماما.

رئيس مياه القناة: الإنتهاء من إصلاح كسر الخط الرئيسي بالقصاصين وإعادة المياه

رئيس مياه القناة: الإنتهاء من إصلاح كسر الخط الرئيسي بالقصاصين وإعادة المياه

رئيس مياه القناة: الإنتهاء من إصلاح كسر الخط الرئيسي بالقصاصين وإعادة المياه

رئيس مياه القناة: الإنتهاء من إصلاح كسر الخط الرئيسي بالقصاصين وإعادة المياه

رئيس مياه القناة: الإنتهاء من إصلاح كسر الخط الرئيسي بالقصاصين وإعادة المياه

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت بأنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة ، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بجميع المناطق المتأثرة بنقطاع مياه الشرب، وذلك لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

التجاوب الفورى والسريع مع الأعطال

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على التجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة الي قيام رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس).