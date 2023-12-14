كلام فى الهوا

الخميس 14/ديسمبر/2023 - 08:47 م 12/14/2023 8:47:44 PM

يتساءل البعض لماذا إسرائيل بهذه القوة التى لا تنظر فيها إلى آراء المجتمعات الإنسانية فى العالم التى ترى أن ما يفعلونه فى غزة مخالف للشرائع والإخلاق؟ بنظرة سريعة إلى ما يؤمنون به نجد أن قوتهم فى استحواذهم على حرفة وتجارة المال، فهم يقرضون غير اليهودى بربا فاحش، ويرون إذا احتاج الأجنبى مالاً وعليهم استعمال الربا معه مرة بعد مرة، حتى يعجز عن السداد ولا يصبح أمامه إلا التنازل عن كل شيء لديه، وبذلك استطاعوا السيطرة على العالم، حيث إن النقود لا جنسية لها ولا قومية ولا تراث، فالنقود لغة عالمية قوتها مستقلة عن قوة القيم الأخلاقية، لذلك يسعى هؤلاء فى أى مكان يعيشون فيه إلى امتلاك القيمة الوحيدة التى يستطيعون امتلاكها وهى الربا غير المحرمة لديهم . إذ جاء فى سفر تثنية الآية 23/19 «الأجنبى يقرض بربا ولكن لأخيك لا يقترض ربا» وإزاء عدم تحريم دينهم لربا الأجنبى عنهم راجت تجارتهم واستطاعوا إدارة أمور العالم، ولا يستطيع أحد الوقوف أمامهم، رغم أن تلك القوة التى يتمتعون بها لا تتناسب على الإطلاق مع وزنهم الحقيقى، وللأسف هناك من غير اليهود الذين يعملون فى ذات العمل وهم الأخطر على البشرية.

لم نقصد أحدًا!