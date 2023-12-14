عاجل
توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية عاجل.. سفينة جديدة في قبضة الحوثيين كانت متجهة إلى تل أبيب (صورة)
الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر : الأهلي قادر على الوصول إلى نصف نهائي المونديال

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصريحاته قبل مران الأهلي مساء اليوم إنه شاهد لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.
 

txt

الأهلي والمصري وسيراميكا.. الأندية تنعي عمرو عبد الحق رئيس النصر

وأضاف كولرخلال تصريحاته: «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».
وواصل : «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق».

وتابع كولر: «فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز».

تساوي النسب ..

وأكمل: «لا توجد نسبة مؤكدة تشير إلى الفوز لأي فريق من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر».
واختتم : «الأهلي لديه محترفون لا يتأثرون مطلقًا بالحضور الجماهيري سواء كان كثيفًا أو قليلًا، والأهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل طبيعي ونقدم مستوانا المميز في الملعب، بغض النظر عن أي عوامل خارجية سواء الجمهور أو الملعب».

مواد متعلقة

ظهور سادس وفضية.. ماذا قدمت فرق السعودية خلال مشاركاتها بمونديال الأندية؟

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية