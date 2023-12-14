بورصات الخليج باللون الأخضر في ختام تعاملات الأسبوع

شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-12-2023، بعد أن أعطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤشرات على احتمال قرب نهاية دورة التشديد النقدي وبدأ في تبني صياغة تصريحات تميل للتيسير للعام المقبل.

وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء ورجح رئيسه جيروم باول نهاية قريبة لسياسة التشديد النقدي غير المسبوقة مع انخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي 1.2 بالمئة مع قفزة لسهم مصرف الراجحي بلغت 3.6 بالمئة وارتفاع سهم شركة علم 1.9 بالمئة. كما ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.3 بالمئة.

بورصة الكويت

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-12-2023، ليغلق مؤشر السوق العام 22.58 نقطة ليبلغ عند مستوى 6765.70 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.33 %، وتداول 72.7 مليون سهم عبر 13139 صفقة نقدية بقيمة 72.7 مليون دينار (نحو 221.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 39ر20 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5497 نقطة بنسبة 37ر0 % من خلال تداول 81 مليون سهم عبر 3944 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 ملايين دينار (نحو 19ر30 مليون دولار).

كما هبط مؤشر السوق الأول 07ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7430 نقطة بنسبة 32ر0 % من خلال تداول 6ر164 مليون سهم عبر 9195 صفقة بقيمة 7ر62 مليون دينار (نحو 2ر191 مليون دولار).

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية بفضل سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية وتراجع الدولار بعد تلميح المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي مرتفعا 1.1 بالمئة مدعوما بزيادة 2.3 بالمئة لسهم إعمار العقارية القيادي و3.3 بالمئة لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وقال عبد الهادي اللعبي الرئيس التنفيذي للتسويق في كاما كابيتال إن بورصة أبوظبي سجلت أداء إيجابيا واستفادت من تغير المعنويات فضلا عن انتعاش أسعار النفط.

لكنه أضاف أن أسعار النفط "قد تظل رغم ذلك مصدرا للمخاطر بالنسبة للسوق بينما تبقى ضمن اتجاه نحو الهبوط في الوقت الحالي".

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 1.9 بالمئة مواصلا المكاسب من الجلسة الماضية عندما أنهى سلسلة خسائر استمرت ثمانية أيام.

وسجلت معظم الأسهم مكاسب مثل سهم مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 2.9 بالمئة.

ووفقا للعبي، فإن تغير المعنويات عالميا ساعد في إخراج سوق الأسهم القطرية من اتجاه التراجع الحالي. ومع هذا، من المرجح أن تظل بعض المخاطر قائمة اعتمادا على التطورات في أسواق الطاقة والتي قد تستمر في التعرض لمخاطر تدفع صوب الهبوط.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.7 بالمئة.