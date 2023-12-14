البورصة تقلص مكاسبها إلى 5.4 مليار جنيه في ختام التعاملات

قلصت البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس من مكاسبها الصباحية متأثرة بعمليات جنى أرباح قادها المستثمرون الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 5.4 مليار جنيه، مقابل 12.7 مليار جنيه في الجلسة الصباحية، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.673.6 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 24722 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى5365 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقاً والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 821 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 3.8 مليار جنيه.