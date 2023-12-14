رئيسة بعثة الكوميسا: مصر تمر بأزمة صعبة في الحرب غزة ولكنها نجحت في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية لعام 2024

قالت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إن مصر تمر بظروف سياسية صعبة في المنطقة تحديدًا الحرب الاسرائيلية علي غزة.

وأضافت كازيبوى، خلال كلماتها في المؤتمر الصحفي الذى انعقد اليوم الخميس، أن الانتخابات جرت في ظل الحرب الاسرائيلية الفلسطينية فى قطاع غزة، موضحة بأن أدي ذلك إلي تفاقم التحديات الاقتصادية والانسانية في البلاد، وأبلغ أصحاب المصلحة البعثة أن البلاد لا تزال تسعى جاهدة لمنع امتداد الصراع فى غزة ومكافحة العنف المتصاعد من جماعات “داعش”.

وقالت رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إن القيادات المصرية تمكنت من تنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في بيئة سلمية.

وأشارت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إلي أن الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى، كانت وسط بيئة اقتصادية وأمنية مليئة بالتحديات أمر يستحق الثناء.

ولفتة سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، إلي أن السلطات التنفيذية في مصر، أجريت أنتخابات وسط استقرار أمني، مما يؤكد مدى تعزيز السلام والأستقرار في مصر.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي، الذى تنظمه بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بإحدى قاعات الفنادق بالقاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليًا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشؤون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.

بالإضافة إلى حضور وفد بعثة الاتحاد الأفريقي، والسفير صالح رئيس المفوضية السياسية بالاتحاد الأفريقي، وممثلين من السفارة الافريقية بمصر والمندوب العام للاتحاد بالقاهرة السفير نادر فتح عليم.