الغرفة التجارية بدمياط تطالب برفع الجمارك علي مستلزمات الإنتاج وغلق باب الاستيراد

قال سمير شطا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن صناعة الملابس في مصر لها تاريخ عظيم علي المستوي القطاع العام او الخاص، حيث كانت هناك قلاع من القطاع العام مثل شركة غرل المحله وكفر الوار والعامرية ومصنع غزل دمياط الذي كان يشتهر بتصنيع القطنيات وخامات الكستور، علاوه عن تجيهزه للتصدير لدولة روسيا في السبعينات ولكن للاسف كل هذه المصانع كانت تعتمد علي قطن طويل التيله الذي لم يعد يتم زراعته في مصر مما جعل انتكاسه لهذه المصانع لانها كانت مجهزه لتلك الانواع من القطن.

وأضاف أننا نبحث عن وسيلة تطوير هذه الصناعه فهناك عدة عوامل لابد من التطرق اليها وعلي راسها واهمها عمل هيئه او مؤسسه لمناقشة سبل تطوير صناعة الغزل والملابس في مصر اهمها تكوين مجموعه من خبراء العمل الميداني ولا نكتفي بالنظريات الاكادميه فقط بل استماع لاراء من هم يعملون في هذا المجال ومناقشتهم ومناقشة مقترحاتهم العمليه بما لهم من احتكاك فعلي عالارض في هذا المجال.

وتابع: بصفتي اعمل في هذا المجال منذ اكثر من ٣٥ عام ساعرض بعض المقترحات للنهوض بهذا المجال، مطالبا بضرورة رفع الجمارك علي كل مستلزمات الانتاج حتي يتحقق للجميع المنافسه وبالتالي التطوير ثم التصدير ومن الممكن تعويض الجمارك بمضاعفة الجمارك علي الوارد الجاهز فعليا، إلى جانب اعطاء قروض بفائده ميسرة لتطوير الصناع باحدث الماكينات والادوات التي تساعد فالتطوير، وأيضاً عدم غلق باب الاستيراد بل هذا المنتج المستورد هو مايساعد الصناع للمنافسه ولم اخفي سرا عندما تم الانفتاح للاستيراد من تركيا ودخول المنتج التركي بدأ المنتج المحلي فالتطوير فالديزاين والجوده للمنتج المصري.