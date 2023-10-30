الغرفة التجارية بدمياط: افتتاح معرض السلع الغذائية المخفضة

افتتحت منال عوض محافظ دمياط ومحمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية معرض السلع الغذائية المخفضة والذي اقامته الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والذي يضم العديد من السلع مثل لحوم بلدى ودواجن وبقوليات وأرز وزيوت وغيرها وأيضا خضار وفواكه والتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25%

واكدت الدكتورة منال عوض ان هناك تكاتف بين الجهات المختلفة لتوفير السلع الاساسية باسعار مخفضة طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للتخفيف عن كاهل المواطنين كما أشادت بدور الغرفة التجارية في اقامة وتنظيم المعرض والاشراف عليه.

كما أوضح فايد انه تم التوجيه بتكثيف الرقابة على الاسواق لتوفير جميع السلع بشكل دائم والتأكد من اعلان اسعارها امام الجمهور قبل وبعد الخصم وأيضا التأكد من صلاحية وجودة المنتجات للحفاظ على سلامة المواطنين.