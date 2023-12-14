الخميس 14 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الإمارات تجمع أحلام وأصالة على مسرح واحد.. مفاجأة مخصصة لحضور الحفل

بوابة الوفد الإلكترونية

يجتمع كل من الفنانة أحلام والفنانة أصالة على أحد المسارح الكبرى بالإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك ويضم عدد كبير من نجوم الغناء .

أحلام واصالة في الإمارات وديو غنائي مفاجأة الحفل 

التقيا أحلام وأصالة في الاستعدادات النهاية للحفل وقاما بالغناء سويًا مما يمهد لديو غنائي سيجمعهما على مسرح الحفل 

 

أحلام وأصالة من بروفا الحفل

 

طرحت أحلام منذ أيام أحدث غصداراتها الغنائية “صوت الانا”، والتي اجتازت النصف مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها:
وَ من هُنا.. من قمّة الصمت وْ على هام العنا واقف وانا..إطلالتي الدنيا الرحيبة..ومن خلفي الظلام لي قلب ويسكن به حبيبه..يصحى وينام واقِف وانا..إيدٍ تِدِف الليل وإتصِد العتيم و إيدٍ تِجِر الشمس وحبالي السنا —— ويا صوت الأنا العالي...على وَجه الفضا الخالي أبي صرخة من الأعماق…تـِهـز أركـانـها الآفـاق تِعَلِّمها إني بالحالي..بعون الواحد الوالي وِقَفت وْ تحتي هْمومٍ ٍ..تِغَطّي جْبالها ظْلالي ..وانا لْحالي ولا عمري نطقت الآه..تِعب وقتي..يبي هالصوت ويتمناه أنا الصمت بضجيج الكون…أنا الصبر وأنا المفتاح وانا الحب اللي شايل حب..وفي قلبي قلب وإذا لجله تعبت أرتاح انا يالضيق انا اللي هناك…انا الشامخ على شْموخك انا اللي ما سَـعى لِرضاك…ولا يعنـي لي رْضـوخِـك أنا هذا وْعلى خبري…يمِل من طول بالي الهَم..ولا أهتم يمُر سيفه على صبري…وَلا أدري…من اللي فينا ينزف دم وكيف اللي إنجرح مبري…وليش الجارح إتألم؟! واثاري لمّا تطغى الروح…على الدنيا..ترد تحيا..وتتعلّم ويْا كبر الآه إذا المجروح…في وجه الجارح إتبسّم 
 

بوستر حفل أحلام واصالة 

 

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الجريدة الورقية