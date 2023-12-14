المركز الأول يترك عمرو دياب.. أفضل 10 مطربين في قائمة "بيلبورد عربية"

أصدرت "بيلبورد بالعربية " المعروفة عالميًا في نسختها العربية للموسيقى والغناء، قائمة “100 فنان”، والتي تضم أفضل مطربين في الوطن العربي لعام 2023، والذي تضمن عدداً من نجوم الغناء بمختلف أنواعه من طرب وروك وراب.

طغى مطربو مصر على القائمة بأنواع غنائية مختلفة بجانب المغرب ولبنان والعراق، كالآتي:

المرتبة الأولى لـ شيرين عبدالوهاب، والثانية كانت لمغني الراب المغربي إل غراندي طوطو

شيرين عبد الوهاب

إل غراندي طوطو

والمرتبة الثالثة كانت من نصيب الرابر المصري الشهير مروان بابلو، والذي طرح أحدث ألبوماته خلال الأسابيع الماضية بعنوان “لوحة فنية”، والتي تصدرت عددًا من أغانيه قائمة الأكثر مشاهدة على “يوتيوب”.

ومن المرات النادرة التي يحصل فيها الهضبة عمرو دياب على المركز الخامس، فـ غالبًا ما كان يسيطر المراكز الثلاث الأولى.

حصل الفنان أحمد سعد على المركز الخامس والذي طرح حديثًا ديو “ياليالي” مع الفنانة روبي، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وأتت نانسي عجرم في المرتبة السادسة والتي أصدرت عددا مميزا من الأغاني والكليبات خلال 2023، أحدثهم “تيجي ننبسط”، والتي لاقت استحسانا جماهيريا كبيرا في حفلاتها وتفاعلا مميزا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحصل المغني العراقي الشامي على المرتبة السابعة والذي طرح حديثًا أغنية "ياليل ويالعين، والتي حققت أكثر من 70 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر من طرحها.

وجاء الفنان المصري مسلم في المرتبة الثامنة، والذي طرح حديثًا أغنية ماحبتنيش التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”.

وجاء المطرب السعودي عايض في المرتبة التاسعة، والذي طرح حديثًا أغنية “ردي”، والتي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

وأخيرًا المرتبة العاشرة كانت من نصيب الفريق الغنائي الشهير “كايروكي”، والذي طرح ألبومه الجديد خلال 2023، الذي حمل عنوان “روما”، والذي حقق نجاح جماهيري ضخم، وتلته عدد كبير من الحفلات التي شهدت حضورا كامل العدد وتفاعلا ضخما مع الأغاني الجديدة والقديمة.

وفي سياقٍ متصل أصدرت “بيلبورد عربية” قائمة أخرى لأفضل 10 أغاني، حيث تستكمل إحصائياتها الفنية في نهاية عام 2023، الذي تضمن عددا كبيرا من الإصدارات العربية بمختلف أنواعها.