من دون مقدمات معتادة.. عمرو دياب بألبوم جديد في نهاية 2023

من دون دعاية استباقية، أو مقاطع غنائية صغيرة، فاجأ عمرو دياب جمهوره بطرح ألبوم جديد “مكانك”، منذ قليل، وبدأت الدعاية له حصريًا عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

ألبوم مفاجئ لعمرو دياب:

تضمن المقطع الدعائي للألبوم صورًا جديدة لعمرو دياب، بلوك مختلف عن سابقه، وموسيقى مصاحبة لعرض الصور، تم طرحه عبر الحسابات الرسمية المختلفة لعمرو دياب، ولم يحدد بعد موعد طرح الألبوم واكتفى بكلمة “قريبًا”.

كان عمرو دياب طرح أخيرًا أغنية “والله أبدًا” في يوليو الماضي، حملت الأغنية الجديدة لعمرو دياب إسم “والله أبدًا”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وعودة موسيقية مع الموزع عادل حقي.

وحملت الأغنية مفاجأة غير متوقعة لجمهور عمرو دياب التي يقدمها للمرة الأولى خلال مسيرته الغنائية التاريخية، وهي الغناء بالفصحى من أشعار الأندلسي ابن زيدون.

بجانب تراك "ياليل" الذي جمعه للمرة الأولى مع نجله عبدالله، الذي تصدَّر المشهد الغنائي خلال الفترة الماضية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.