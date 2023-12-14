كى لا تتبخر الارض يمزج عروض الرقص الحديث فى العيد 30 بالأوبرا

احتفالية فنية تقيمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمناسبة مرور 30 عام علي تأسيس فرقة الرقص المسرحي الحديث تضم عرض كي لا تتبخر الارض، تصميم واخراج وليد عونى اضافة الى تكريم 16 شخصية من رموز الفرقة وذلك في الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر علي المسرح الكبير .

تفاصيل عرض “كي لاتتبخر الأرض”

يقول المخرج والمصمم وليد عونى مؤسس الفرقة ومديرها لفنى ان عرض كى لا تتبخر الأرض ياتى متكاملا ليبرز تطور فن الرقص المسرحى الحديث الذى نشا فى ساحة الإبداع المصرى منذ عام 1993 كما يعبر عن تقدم فن الكوريجرافى فى التصميم الحركى ، وتابع انه يشمل مشاهد من أهم عروضه مع الفرقة خلال ثلاثة عقود من بينها 4 عروض تتناول القضية الفلسطينية وهى اغنية الحيتان ، تحت الارض ، فيروز هل زرفت عيونك دمعة ولو تكلمت الغيوم الى جانب مجموعة اخري من المشاهد التى تضمنتها عروض قاسم امين ، بين الغسق والفجر ، سقوط ايكاروس ، اسرار سمرقند ، شهرزاد ومحمود مختار وذلك فى وحدة فنية متناغمة ، وتابع ان على مدار 30 عام نجحت الفرقة فى خلق كوادر فنية تخصصت فى مجال الرقص الحديث يتم تكريم عدد منهم خلال الاحتفالية تقديرا لهم وتشجيعا على استمرار العطاء وهم العارضين رشا الوكيل - عمرو باتريك - هالة إمام - عاطف الهنيدى - فدوى الهنيدى ، المصممين كريم التونسى - كريمة بدير - مناضل عنتر - سالى أحمد - محمود مصطفى ، مساعدون ومنفذون إخراج محمد سيد - مصطفى الزينى - محمد عبد العزيز - عمرو عاطف عبد العزيز - محمد مصطفى ومهندس الاضاءة ياسر شعلان .

جانب من عرض كي لاتتبخر الأرض

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993 على يد المخرج والمصمم وليد عونى وتعد الأولى من نوعها فى العالم العربى أبدعت 34 عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من انتاج دار الاوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية والاجنبية منها إيطاليا، الصين، ألمانيا، كوريا، بلجيكا، فرنسا، المغرب وسلطنة عمان .

جانب من عرض كي لاتتبخر الأرض

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.