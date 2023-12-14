تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت “غانم” خلال تصريحاتها عبر فضائية “dmc”، اليوم الخميس، إن البلاد شهدت حالة من التقلبات الجوية على مدار الـ 48 ساعة الماضية، ولكن الأحوال الجوية بدأت تشهد تحسن واضح، وتلاشى تأثير المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من اليوم سنبدأ نشهد زيادة في فترات سطوع الشمس، وليس هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم، فضلا عن زيادة درجات الحرارة بمعدل درجتين، وتصل غدا إلى 24 درجة.

وواصلت غانم أن الفترة المسائية ستظل درجات الحرارة منخفضة بها، محذرة من وجود شبورة مائية الأيام المقبلة ولكنها لن تكون ضبابية مثل الأيام الماضية، ويستمر استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

موعد بداية فصل الشتاء.. ينتظر الكثير من المواطنين فصل الشتاء، ومن المتوقع أن يكون الأعنف، إذ بدأ العد التنازلي لفصل الشتاء.

بدأت الكثير من النوات فى ضرب الإسكندرية وخاصة نوة قاسم التى تصنف من أخطر وأشد نوة حيث تضرب المحافظات الساحلية.

الانقلاب الشتوي

يبدأ الشتاء يوم 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي أنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يومًا و17 ساعة.

أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيو 2024 ويستمر 93 يومًا و15 ساعة، على أن يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يومًا و20 ساعة، وفصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة.