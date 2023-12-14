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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نائب: انتخابات الرئاسة 2024 عززت الوعى لدى المصريين

النائب عبده أبو
النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري والوطن هو أكبر كاسب ومستفيد من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024. قائلا: أن الانتخابات الرئاسية والتضافر لانجاحها والاقبال الهائل عليها كشف الوعي لدى المصريين وعزز المشاركة السياسية.

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قال أبو عايشه فى تصريحات له اليوم، إن الخريطة السياسية قد تبلورت وظهرت فيها الأحزاب بادوار وتأثير متفاوت وأكبر من ذي قبل، بعد ترشح العديد من رؤساء الاحزاب أمام الرئيس السيسي في انتخابات تعددية نزيهة ومباشر أمام العالم كله.

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية والتي تابعها العالم كله، كانت رد واضح علي كل المشككين بنزاهة تللك الانتخابات وعلي كل من شكك في النيه الحقيقيه للتحول الديمقراطي. أو مزاعم مقاطعتها والانصراف عنها. قائلا: أن ملايين المصريين الذين نزلوا للشارع صفعوا المتآمرين وانتصروا لمصر.

لفت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الانتخابات والاقبال الهائل فيها سيكون ظهيرا سياسيا وشعبيا كبيرا للقيادة السياسية خلال الفترة المقبلة بعد اعلان النتائج رسميا. مضيفا: مصر كسبت الكثير من هذه الانتخابات.

اختتم النائب عبده ابو عايشه قائلا: أن هذه الانتخابات عززت الشعور بالهوية والاحساس بالمسؤلية تجاه الوطن عند الاستشعار بوجود خطر يهدد هذا الوطن. مؤكدا: انها ستظل حدث سياسي ودستوري بارز في تاريخ الوطن.

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