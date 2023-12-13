رئيس جامعة سوهاج يقدم الشكر لكل من ساهم في إنجاح الانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح العملية الإنتخابية بالتصويت النزيه الحر من منسوبي الجامعة، والذي كان بمثابة نجاحاً للوطن الذي يحتفل كل يوم بنجاحات أبنائه وتميزهم، والذين ضربوا أروع صور تلبيتهم لواجبهم الوطني وحسهم العالي بالمسؤولية.

وثمن النعماني، ما قام به طلاب وطالبات الجامعة، وجهودهم ومشاركتهم المتميزة علي مدار ٣ ايام التصويت، والذي برهن علي أنهم شباب واعى ومسئول يمارس حقوقه الدستورية بديمقراطية وحرية لأختيار قائد مسيرة مصر .

ووجه رئيس الجامعة، تحية تقديروشكر لقضاة مصر الشامخين لدورهم الهام من أجل نجاح العملية الإنتخابية، وتسهيلهم عملية التصويت على الطلاب وسرعة الإدلاء بأصواتهم دون حدوث أي عقبات، ومشيداً ايضاً بدور الشرطة المصرية فى تأمين العملية الإنتخابية والحفاظ على سلامة المواطن المصرى.

كما قدم النعماني شكره ايضاً لغرفة العمليات المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة، و التي تم تشكيلها لتيسير المشاركة الإيجابية لكافة منسوبي الجامعة، والذين عملوا بشكل متواصل، ومنظم لتنفيذ كافة الاعمال المنوطة لهم .

وتوجه النعماني بالشكر الخاص إلى المركز الإعلامي بالجامعة مشيداً بعملهم الدؤوب والمنظم، والذي كان له دوراً هاماً في توعية منسوبي الجامعة بالعملية الانتخابية وحثهم على المشاركة في التصويت، وساهم في التغطية والمتابعة اللحظية لهذا العرس الديمقراطي، مشيداً بدور الإعلاميين والصحفيين بمحافظة سوهاج لرصد وتوثيق العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، والذي ساهم في إظهار هذا الحدث المهم والمشاركة الكثيفة والمتميزة، بهذا الشكل المشرف واللائق بالمحافظة.