مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم.. أستاذ علوم سياسية يوضح

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول تحمل رسالة للعالم الخارجي بوحدة الشعب المصري، وأنه قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المصريين على درجة كبيرة من الوعي بالمخاطر التي تحيط بدولتهم، وأيضًا بالتحديات التي ستواجه الرئيس القادم منها التحديات الاقتصادية والاوضاع الراهنة في الإقليم، والصراعات الدولية التي تواجه العالم.

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وسياسي مهم وشارك به جميع فئات الشعب المصري من كبار السن والشباب وذوي القدرات الخاصة فضلا عن المشاركة المتميزة للمرأة، حيث تختلف عن غيرها من الانتخابات السابقة بارتفاع نسب المشاركة بها وتعدد المرشحين، على حد قوله.

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، وينافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.