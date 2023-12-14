الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 13606 قضايا سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في  وزارة الداخلية من ضبط (13606) قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

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 جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة أشكال الخروج عن القانون كافة.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة كافة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.

وفي ضوء  اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، أمس الأربعاء، من القبض على المتهم بقتل جاره رميًا بالرصاص، بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة الصف.

 ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل يُدعى سيد - 40 عامًا، مصابًا بطلق ناري في عموم جسده، وفور نٌقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت الطب الشرعي باستخراج المقذوف من جسد المجني عليه ومضاهاته بالفوارغ التي عُثر عليها بمسرح الجريمة.

 وفحصت الشرطة علاقات المجني عليه، وصولًا إلى وجود عداوة بينه وبين شخص آخر، إذ بتتبع خط سيره تبينّ حمله لسلاح ناري وحين لاحط أمامه ضحيته أطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية فأرداه قتيلاً.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط أنواع المُخالفات على كافة الأصعدة كافة في جميع أنحاء الجمهورية. 

 جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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