القبض على شخص تخلص من جاره رميًا بالرصاص في الصف

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بقتل جاره رميًا بالرصاص، بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة الصف.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد بالعثور على جثة رجل يُدعى «سيد»، عمره 40 عامًا، مٌصاب بطلق ناري في عموم جسده، وفور نٌقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت الطب الشرعي باستخراج المقذوف من جسد المجني عليه ومضاهاته بالفوارغ التي عُثر عليها بمسرح الجريمة.

وفحصت الشرطة علاقات المجني عليه، وصولًا إلى وجود عداوة بينه وبين شخص آخر، إذ بتتبع خط سيره تبينّ حمله لسلاح ناري وحين لاحط أمامه ضحيته أطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية فأرداه قتيلاً.

ومن جهة أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من القبض على مدير صيدلية وعامل لديه لاتهامها بالإتجار في العقاقير المخدرة في منطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات في المحضر رقم 9996 لسنة 2023 قسم ميت غمر أنه من خلال تحريات المباحث وإذن صادر من جهات التحقيق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وتفتيش صفوت. ج صاحب ومدير صيدليات شهيرة والصيدلية والسيارة الخاصتين به، ومحمد. ب عامل بالصيدلية لاتهامهما بالإتجار في العقاقير المخدرة.

وذكر مجري التحريات بالتحقيقات أنهم أعدوا مأمورية لضبط المتهمين وبصحبتهم مفتشي الصيادلة بهيئة الدواء المصرية وتوجهت المأمورية برفقة مفتش الصيادلة بعدما توصلت التحريات السرية إلى أن المتهمين يتاجران في العقاقير المخدرة داخل صيدلية في منطقة ميت غمر.

وأكد مجري التحريات أن مفتش الصيادلة عرض عليه إجراء عملية بيع وشراء لبعض العقاقير المخدرة للتأكد من حيازة وإحراز المأذون بضبطها وتفتيشهما للأقراص المخدرة وبالدخول للصيدلية تقابل مع المتهم وتفتيشه الأول طلب منه مفتش الصيادلة علبة عقار الترامادول حيث أنكر وجود ذلك المخدر لديه في بادئ الأمر.

وأشارت التحقيقات إلى أن مفتش الصيادلة أقنع المتهم الأول أنه حضر من طرف أحد زبائنه فطمأن له وأبلغه بأن العلبة مقابل مبلغ 400 جنيه فوافق مفتش الصيادلة، وطلب المتهم الأول من الثاني إحضارهما من داخل الصيدلية، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما.