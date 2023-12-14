تحرير 220 مخالفة للمحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق

أغلقت وزارة الداخلية 220 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 203 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن موعد تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم وفقا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

غلق المحلات والمطاعم

اعتبارًا من يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، ستبدأ مواعيد غلق المحلات والمطاعم في مصر في التغير، حيث سيتم تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.

ووفقًا للتوقيت الشتوي الجديد، سيتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، مع زيادة ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، حيث سيتم إغلاقها الساعة الحادية عشرة مساءً.

وسيتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى 12 ليلاً، بينما تظل خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل متاحة على مدار الساعة للمطاعم والكافيهات.

جميع محلات الورش

وسيتم فتح جميع محلات الورش والأعمال الحرفية التي تقع داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، باستثناء الورش التي تقع على الطرق العامة ومحطات الوقود، بالإضافة إلى الورش المتعلقة بالخدمات العاجلة للمواطنين.