كشف مُلابسات واقعة تغيب طفل بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة تغيب طفل بالقليوبية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة)بتغيب نجله "طالب سن 9"ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل "طرف المُبلغ سابقاً "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة .. وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ ، ونظراً لمروره بضائقة مالية إختمرت فـى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه ، وفـى سبيل ذلك قام بإستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية إفتضاح أمره حتى فارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بقتل جاره رميًا بالرصاص، بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة الصف.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد بالعثور على جثة رجل يُدعى «سيد»، عمره 40 عامًا، مٌصاب بطلق ناري في عموم جسده، وفور نٌقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت الطب الشرعي باستخراج المقذوف من جسد المجني عليه ومضاهاته بالفوارغ التي عُثر عليها بمسرح الجريمة.

وفحصت الشرطة علاقات المجني عليه، وصولًا إلى وجود عداوة بينه وبين شخص آخر، إذ بتتبع خط سيره تبينّ حمله لسلاح ناري وحين لاحط أمامه ضحيته أطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية فأرداه قتيلاً.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.