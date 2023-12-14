تشكيل الأهلي.. كولر يهاجم الاتحاد بـ" كهربا" ويستبعد موديست

استقر المدير الفني مارسيل كولر على تشكيل الأهلي الذي سيدفع به أساسيًا في مواجهة الاتحاد السعودي بمباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.

وحقق فريق الاتحاد الفوز على أوكلاند سيتي في مباراة الافتتاح بثلاثية سجلها رومارينيو وكانتي وكريم بنزيما وحسم بطاقة التأهل لملاقاة الأهلي المصري في ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمد عبدالمنعم - ياسر ابراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور – أليو ديانغ

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو – محمود كهربا

ومن المتوقع أن يتواجد موديست على مقاعد البدلاء في المباراة، فيما سيكون أكرم توفيق في مركز الظهير الأيسر بعد استعادة مستواه على حساب محمد هاني، كما تأكد مشاركة محمد عبدالمنعم من بداية المباراة بعد تأكد جاهزيته الكاملة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقناة الناقلة والمعلق :

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الاتحاد السعودي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث البطولة، حيث يتولى فهد العتيبي مهمة التعليق على القناة الصوتية الأولى، بينما سيعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.