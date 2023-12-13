يسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بصفقة هجومية مميزة، بعد فشل موديست في تقديم المستوى المنتظر.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تليفزيونة أن الأهلي يخطط لضم مهاجم إفريقي تحت السن، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: " الأهلي كان لديه رغبة في ضم أحد من الثنائي مروان حمدي أو أحمد أمين أوفا، ولكن قد يلجأ إلى ضم مهاجم إفريقي تحت السن".

وأكمل:" الأهلي أرسل بعض الكشافين للبحث عن مهاجم إفريقي تحت السن مواليد 2005، لدعم صفوف هجومه".

الأهلي سيهزم اتحاد جدة بفارق هدفين

وأكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن اتحاد جدة تغلب على أوكلاند سيتي بسهولة ومن أقل مجهود استطاع التأهل للدور القادم.

وأضاف أن الأهلي أكبر نادي في إفريقيا وأنصح الجماهير المنافسة بعدم استفزاز الأحمر قبل المواجهة المرتقبة.

وتابع: " عندما تستفز النادي الأهلي، لابد من الحذر منه، الأحمر قادر على تقديم أداء جيد أمام نادي اتحاد جدة السعودي، في المباراة المرتقبة يوم الجمعة بين الفريقين".

وأردف: " بالرغم من حالة النادي الأهلي الفترة الماضية، ولكن أتوقع انتصاره بهدفين أمام اتحاد جدة السعودي".

وأكمل:" الأهلي يظهر في كأس العالم للأندية بشكل مختلف وهذه هي قيمة الأندية الكبيرة بالرغم من أدائه خلال الفترة الماضية".