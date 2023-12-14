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الخميس 14 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق يطالب بمحاسبة المسئول عن صفقة موديست

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أنتوني موديست، مهاجم الأحمر لا يصلح لقيادة هجوم الفريق في الوقت الحالي".

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وقال أحمد أبو مسلم في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنتوني موديست لا يصلح للأهلي، والنادي أخطأ بالتعاقد معه".

وأضاف: "كنت أطلب من النادي الأهلي دائمًا تعيين لجنة كشافة، والإدارة قامت بذلك الآن، إلا أن ذلك كان يجب تطبيقه أن يكون منذ فترة".

وتابع: "على الأهلي أن يتعاقد مع لاعبين يعرف كيف يبيعهم بعد ذلك، فكرة القدم الآن أصبحت (بيزنس)، ولا يمكن ترك الحرية للمدرب اختيار الصفقات".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "يجب محاسبة المسئول عن التعاقد مع أنتوني موديست، وانتقاله إلى الأهلي".

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