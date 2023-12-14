أسباب ارتفاع أسعار السكر.. مفاجأة

أسباب ارتفاع أسعار السكر.. يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين، يأتي ذلك عقب وصول سعر الكيلو لـ50 جنيهًا في الكثير من المحال، وفي خطوة من وزارة التموين للسيطرة على تلك الأزمة، أعلنت في وقت سابق استمرار ضخ السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

أزمة ارتفاع أسعار السكر

أكد رئيس إحدى شركات السكر، الدكتور خالد بدوي، أن الأزمة الأسعار بسبب عملية التوزيع، وعدم كفاية الإنتاج المحلي في ظل حدوث فجوة تقدر بحوالي 700 ألف طن، مؤكدًا في تصريحات متلفزة، عزوف شركات بيع السكر عن استيراد السكر الخام بسبب أسعار الدولار.

توريد السكر للتجار

أفاد الدكتور خالد بدوي، أن مصانع السكر تقوم بتوريد السكر للتجار بسعر 22 و23 جنيهًا للكيلو كمتوسط سعر في العام، وأن هذه الفترة نهاية موسم والمصانع لا تعمل.

صرف كيلو سكر على بطاقات التموين

جدير بالذكر يتم صرف كيلو سكر على بطاقات التموين للبطاقة المقيد عليها 3 مستفيدين فأقل، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد عليها 4 أفراد مستفيدين فأكثر، فضلًا عن استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه لأصحاب البطاقات.