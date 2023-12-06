توجيهات من وزير التموين.. تحركات جديدة لحل أزمة السكر

توجيهات جديدة من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في محاولة متكررة لحل أزمة السكر في مصر، خاصة بعد ما ظهر ملفات فساد عدة بالوزارة كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية.

وزير التموين وجه اليوم الأربعاء، شركات بنجر السكر التابعة للوزارة، بزيادة طاقتها الإنتاجية، وزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة، والتي تورد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهًا.



وزير التموين: الاتفاق مع الشركات على زيادة إنتاج وتعبئة السكر



أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، قال إنه تم الاتفاق مع الشركات على زيادة إنتاج وتعبئة السكر، وأن كل شركة من الشركات الأربع: (الفيوم، الدلتا، النوبارية، الدقهلية) ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي.

وأشار إلى أن الكميات التي يتم توريدها إلى شركات إنتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في أجولة زنة 50 كيلوجرام، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا إلى منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.



حجم الاستهلاك يصل إل 3.2 مليون طن



الشركات المنتجة للسكر من القصب تنتج من 900 ألف إلى مليون طن سنويًا، إضافة إلى 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلى 1.8 مليون طن سنويًا، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم إنتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، وفق ما أعلن معاون الوزير.

أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، قال أيضا إن حجم الاستهلاك يصل إل 3.2 مليون طن، بينما ارتفع سعر طن السكر عالميًا إلى 800 دولار.