البورصة السلعية تطرح السكر اليوم  للتداول 

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الخميس 7 ديسمبر جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر، وذلك لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة لتقليل حلقات التداول وتوفيره بسعر عادل.

وتخصص البورصة المصرية للسلع، يوم الخميس من كل أسبوع، للتداول على السكر، وذلك لضمان وصول السكر إلى المستهلك بسعر عادل.

وكانت وزارة التموين قد بدأت في تطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر، وذلك تنفيذًا لتوجيهـات الحكومـة للتصـدي لظـاهرة ارتفـاع الأسـعار، وضرورة ضبط الأسواق، وتوفير سلعة السكر للمستهلك بسعر عادل لا يتجاوز 27 جنيهًا للكيلو.



قواعد تداول السكر في البورصة

1- يعامـل السـكر الـذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، وتعبئتـه وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونيـة حيـال المخالفين سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد.



۲- عقـب انتهـاء جلسـة التـداول بالبورصـة المصرية للسلع، وتحديد الكميـات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطـار الجهـات الرقابيـة (قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحـث التموين) وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

3- قيـام قطاع الرقابـة والتوزيـع بإخطـار المـديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للموقـع الجغرافــي بأسـمـاء شــركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا، وشـركات الإنتاج التـي سـيتـم صـرف السـكر منهـا، وتقوم مـديريات التمـوين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السكر السائب لشـركات التعبئة علي أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

4- تقوم المديريات التموينية بالإشراف التـام على عملية التعبئة والتأكـد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف علـى عمليـة التوزيـع طبقًـا للكشـوف الـتـي يـتـم تقـديمها مـن شـركة التعبئـة (سـواء كـان هـذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة أو خارج