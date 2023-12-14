طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات مكثفة على شمال قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات مكثفة على شمال قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطينية الأسبق، قال إن إسرائيل دخلت الحرب بغزة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، سكان قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية علي كافة الأصعدة، وأصبح اليوم تبث كل المشاهد المأساوية في قطاع غزة على الهواء مباشرة.

فصل الشتاء

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية،"، أن الكارثة تتفاقم مع دخول فصل الشتاء وعدم وجود خيام لإيواء النازحين من البرد القارس، وهناك ما يقرب من 2 مليون فلسطيني نازح والجميع يعيش في وضع غير مسبوق إنسانيًا.

وأوضح أن القضية الآن تحتاج إلى إعادة نظر من أجل علاجها، وأول خطوة هو إنقاذ الأوضاع الإنسانية، ولا يوجد أمل من زيارة وزير الأمن القومي الأمريكي لأن تصريحات نتنياهو ما زالت تصمم على المضي في الحرب.

الولايات المتحدة الأمريكية

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "أنسنة القتل" وليس منع القتل، هي تريد للشعب الفلسطيني "القتل الرحيم" كأنه مريض لا يرجى شفاؤه.