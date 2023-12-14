جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال المعارك في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه خلال المعارك في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

يذكر أن سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، قال إنّ هناك حرب إبادة معلنة على الشعب الفلسطيني، وتستهدف كل مُركّبات الشعب الفلسطيني، حيث ارتقى أكثر من 20 ألف شهيد، إضافة إلي 50 ألف جريح و60% من غزة مدمرة.

مدن الضفة الغربية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بغداد في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحال نفسه في مدن الضفة الغربية "جنين طولكرم ونابلس"، وأيضًا القدس المحتلة بشكل خاص.

حرب الإبادة الإسرائيلية

وأوضح أن حرب الإبادة الإسرائيلية تستهدف القيم التاريخية والدينية لفلسطين التاريخية من خلال استهداف مقدساتها ورموزها التي تشكل تاريخ هذا البلد وجذوره العربية، والذي دائمًا ما نعطيه عنوان عريض أن الأرض تتكلم عربي في فلسطين.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي يكون في صراع عسكري يكون هناك صراع روايات، في محاولة لمحو الحقيقة التاريخية عبر تثبيت الرواية الإسرائيلية المبنية على الأساطير لتكون هي الحقيقة، عبر تدمير الشواهد الأثرية التاريخية، والوثائق القانونية تؤكد أحقية الأرض للفلسطينيين وأحقية المسجد الأقصى للمسلمين، وأطالب يونسكو بتشكيل لجنة تحقيق دولية.

وشدد على أن المشهد في فلسطين عربي، ولم يستطع الاحتلال منذ عام 1948 أن يغيير في طبيعة هذا المشهد الفلسطيني، الذي ظلّ محافظًا على القيم التاريخية والدينية من أرض الرسالات فلسطين وتحديدًا القدس.